Marlon Carrasco kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marlon Carrasco Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marlon Carrasco adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marlon Carrasco Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marlon Carrasco 4 Ocak 2003 tarihinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Şili uyrukludur.Gerçek adı da Marlon Joseph Carrasco Reyes şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marlon Carrasco Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Audax Italiano futbol takımında oynamaktadır. Audax Italiano takımına - tarihinde katılmıştır. Marlon Carrasco'nin Audax Italiano ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Marlon Carrasco Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marlon Carrasco isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marlon Carrasco Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marlon Carrasco Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marlon Carrasco şuan Audax Italiano takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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