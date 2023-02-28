Marlon De Jesus kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marlon De Jesus Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Marlon De Jesus kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Marlon De Jesus ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Marlon De Jesus kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marlon De Jesus Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Marlon De Jesus kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marlon De Jesus Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marlon De Jesus adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marlon De Jesus Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marlon De Jesus 4 Eylül 1991 tarihinde Ibarra şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Marlon Jonathan de Jesús Pabón şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marlon De Jesus Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CRD Sport yapmaktadır. Marlon De Jesus, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Unión Comercio futbol takımında oynamaktadır. CD Unión Comercio takımına 5 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Marlon De Jesus'nin CD Unión Comercio ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Marlon De Jesus Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/marlondejesusp/

http://www.facebook.com/marlon.dejesuspabon

Marlon De Jesus Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marlon De Jesus isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Marlon De Jesus Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marlon De Jesus futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2006 yılında El Nacional U20

1 Ocak 2007 yılında CD El Nacional

1 Ocak 2011 yılında Deportivo Quito

1 Temmuz 2011 yılında Maccabi Haifa

1 Ocak 2012 yılında CS Emelec

1 Ocak 2014 yılında Monterrey

1 Temmuz 2014 yılında Puebla FC

31 Aralık 2014 yılında Monterrey

1 Ocak 2015 yılında Barcelona SC

30 Haziran 2015 yılında Monterrey

1 Temmuz 2015 yılında Cúcuta Dep.

31 Aralık 2015 yılında Monterrey

1 Şubat 2016 yılında CD El Nacional

30 Haziran 2016 yılında Monterrey

1 Temmuz 2016 yılında Arouca

31 Aralık 2016 yılında Monterrey

1 Şubat 2017 yılında CS Emelec

1 Ocak 2019 yılında Bucheon FC

1 Ocak 2020 yılında CD El Nacional

1 Ocak 2021 yılında Dep. Binacional

24 Ocak 2022 yılında Al-Jabalain

29 Temmuz 2022 yılında Nongbua FC

5 Ocak 2023 yılında Unión Comercio

Marlon De Jesus kimdir

Marlon De Jesus Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marlon De Jesus şuan CD Unión Comercio takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Club Valle del Chota (-2005)

Marlon De Jesus Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Ekvador U20 takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Marlon De Jesus nereli

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