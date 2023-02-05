Marlon Freitas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marlon Freitas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marlon Freitas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marlon Freitas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marlon Freitas 27 Mart 1995 tarihinde Magé şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Marlon Freitas şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marlon Freitas Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Marcio Bittencourt Sports yapmaktadır. Marlon Freitas, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Botafogo de Futebol e Regatas futbol takımında oynamaktadır. Botafogo de Futebol e Regatas takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Marlon Freitas'nin Botafogo de Futebol e Regatas ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Marlon Freitas Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Marlon Freitas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Marlon Freitas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marlon Freitas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

17 Mart 2015 yılında Fort Lauderdale

31 Aralık 2015 yılında Fluminense U20

4 Ocak 2017 yılında STK Samorin

30 Haziran 2017 yılında Fluminense

25 Mayıs 2018 yılında Criciúma EC

30 Kasım 2018 yılında Fluminense

2 Ocak 2019 yılında Botafogo-SP

30 Temmuz 2019 yılında Fluminense

31 Temmuz 2019 yılında Botafogo-SP

3 Ocak 2020 yılında Atlético-GO

1 Ocak 2023 yılında Botafogo

Marlon Freitas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marlon Freitas şuan Botafogo de Futebol e Regatas takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.