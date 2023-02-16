Marlon Frey kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marlon Frey Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marlon Frey adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marlon Frey Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marlon Frey 24 Mart 1996 tarihinde Düsseldorf şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marlon Frey Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini KL Sportsbase yapmaktadır. Marlon Frey, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

MSV Duisburg futbol takımında oynamaktadır. MSV Duisburg takımına 21 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Marlon Frey'nin MSV Duisburg ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Marlon Frey Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marlon Frey isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marlon Frey Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marlon Frey futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2004 yılında Leverkusen Alt.

1 Temmuz 2011 yılında Leverkusen U17

1 Temmuz 2013 yılında Leverkusen U19

1 Temmuz 2015 yılında Leverkusen

4 Temmuz 2016 yılında 1.FC K'lautern

30 Haziran 2017 yılında Leverkusen

30 Ağu 2018 yılında PSV U21

1 Temmuz 2019 yılında Sandhausen

21 Ocak 2021 yılında MSV Duisburg

Marlon Frey Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marlon Frey şuan MSV Duisburg takımında oynamakta ve 37 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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