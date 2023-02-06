Marlon Gomes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marlon Gomes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marlon Gomes adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marlon Gomes Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marlon Gomes 14 Aralık 2003 tarihinde Rio de Janeiro şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Marlon Gomes Claudino şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marlon Gomes Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Marlon Gomes, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Clube de Regatas Vasco da Gama futbol takımında oynamaktadır. Clube de Regatas Vasco da Gama takımına 1 Mayıs 2022 tarihinde katılmıştır. Marlon Gomes'nin Clube de Regatas Vasco da Gama ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Marlon Gomes Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/marlin10_/

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Marlon Gomes Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Marlon Gomes isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Marlon Gomes Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marlon Gomes futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mayıs 2022 yılında Vasco da Gama

Marlon Gomes Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marlon Gomes şuan Clube de Regatas Vasco da Gama takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Marlon Gomes Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Brezilya U16 takımında 18 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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