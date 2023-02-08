Marlon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marlon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marlon adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marlon Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marlon 26 Şubat 1990 tarihinde Curitiba şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Marlon Adriano Prezotti şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marlon Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Marcio Bittencourt Sports yapmaktadır. Marlon, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Grêmio Novorizontino (SP) futbol takımında oynamaktadır. Grêmio Novorizontino (SP) takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Marlon'nin Grêmio Novorizontino (SP) ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Marlon Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Marlon isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marlon Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marlon futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Aralık 2011 yılında AA Francana

31 Mayıs 2013 yılında Sertãozinho

10 Şubat 2014 yılında Santa Rita

30 Haziran 2014 yılında ASA

31 Mayıs 2016 yılında Caxias-RS

9 Mayıs 2017 yılında Sampaio Corrêa

3 Mayıs 2018 yılında Fortaleza

19 Ocak 2021 yılında Ceará SC

5 Nisan 2022 yılında Juventude

1 Ocak 2023 yılında Novorizontino

Marlon Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marlon şuan Grêmio Novorizontino (SP) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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