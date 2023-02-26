Marlon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marlon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marlon adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marlon Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marlon 29 Nisan 1995 tarihinde Rio de Janeiro şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Marlon dos Santos Prazeres şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marlon Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini A10 PRO yapmaktadır. Marlon, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ironi Kiryat Shmona futbol takımında oynamaktadır. Ironi Kiryat Shmona takımına 5 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Marlon'nin Ironi Kiryat Shmona ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Marlon Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/marlin0ficial10

http://www.instagram.com/maarlonsantos10/

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Marlon Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marlon isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Marlon Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marlon futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Mayıs 2017 yılında Bangu-RJ

1 Ağustos 2017 yılında Nova Iguaçu

28 Kasım 2017 yılında Botafogo

16 Nisan 2018 yılında Nova Iguaçu

15 Mayıs 2018 yılında Madureira-RJ

13 Ağustos 2019 yılında Tulsa

3 Ocak 2022 yılında Legion FC

5 Ocak 2023 yılında Kiryat Shmona

Marlon Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marlon şuan Ironi Kiryat Shmona takımında oynamakta ve 37 numaralı formayı giymektedir.

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