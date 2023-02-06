Marlon Lopes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marlon Lopes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marlon Lopes adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marlon Lopes Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marlon Lopes 13 Şubat 1994 tarihinde Angra dos Reis şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Marlon Matheus Lopes do Nascimento şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marlon Lopes Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Marlon Lopes, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

América Futebol Clube (MG) futbol takımında oynamaktadır. América Futebol Clube (MG) takımına 24 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Marlon Lopes'nin América Futebol Clube (MG) ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Marlon Lopes Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Marlon Lopes isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marlon Lopes Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marlon Lopes futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

27 Nisan 2016 yılında Luverdense

29 Nisan 2017 yılında América-RJ

11 Ocak 2019 yılında Cabofriense

26 Haziran 2019 yılında AA Portuguesa

10 Ocak 2020 yılında Madureira-RJ

30 Temmuz 2020 yılında Sampaio Corrêa

30 Nisan 2021 yılında América-MG

31 Aralık 2021 yılında Sampaio Corrêa

24 Ocak 2022 yılında América-MG

Marlon Lopes Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marlon Lopes şuan América Futebol Clube (MG) takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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