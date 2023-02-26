Marlon Medranda kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marlon Medranda Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marlon Medranda adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marlon Medranda Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marlon Medranda 19 Mayıs 1999 tarihinde Santo Domingo şehrinde doğmuştur. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Marlon Joel Medranda Valencia şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marlon Medranda Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BLSPORTS yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Técnico Universitario futbol takımında oynamaktadır. Técnico Universitario takımına 3 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Marlon Medranda'nin Técnico Universitario ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Marlon Medranda Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marlon Medranda isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marlon Medranda Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marlon Medranda futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Orense

2 Şubat 2021 yılında Gualaceo SC

31 Aralık 2021 yılında Orense

2 Temmuz 2022 yılında Técnico U.

31 Aralık 2022 yılında Orense

3 Ocak 2023 yılında Técnico U.

Marlon Medranda Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marlon Medranda şuan Técnico Universitario takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Marlon Medranda Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Selección de Santo Domingo (-7/2015)

Ekvador U20 takımında 15 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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