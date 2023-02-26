Marlon Mejia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marlon Mejia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marlon Mejia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marlon Mejia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marlon Mejia 21 Eylül 1994 tarihinde Guayaquil şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Marlon Mauricio Mejía Díaz şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marlon Mejia Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Escansette Sports yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Orense SC futbol takımında oynamaktadır. Orense SC takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Marlon Mejia'nin Orense SC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Marlon Mejia Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marlon Mejia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marlon Mejia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marlon Mejia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında Emelec B

1 Ocak 2016 yılında CS Emelec

2 Mayıs 2016 yılında Rocafuerte FC

1 Ağustos 2016 yılında CS Emelec

12 Ocak 2023 yılında Orense

Marlon Mejia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marlon Mejia şuan Orense SC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Marlon Mejia Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Ekvador takımında 3 numaralı formasıyla 28 Ekim 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Ekvador U17 takımında 3 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

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