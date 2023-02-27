Marlon Perea kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marlon Perea Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marlon Perea adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marlon Perea Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marlon Perea 11 Şubat 2003 tarihinde Iquitos şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Marlon José Perea Cárdenas şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marlon Perea Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Marlon Perea, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Sporting Cristal futbol takımında oynamaktadır. Club Sporting Cristal takımına 7 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Marlon Perea'nin Club Sporting Cristal ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Marlon Perea Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/mj_pc03/

http://www.facebook.com/marlonjose.pereacardenas

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Marlon Perea Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marlon Perea isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Marlon Perea Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marlon Perea futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Sp. Cristal II

7 Ocak 2022 yılında Sport. Cristal

Marlon Perea Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marlon Perea şuan Club Sporting Cristal takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Deportivo Mundialistas Agustinos (2015), Sport Maynas (2016), Sporting Cristal (2016-2021)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.