Marlon Ruidias kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marlon Ruidias Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marlon Ruidias adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marlon Ruidias Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marlon Ruidias 13 Mayıs 1999 tarihinde Trujillo şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Marlon Brayan Ruidías Cutipa şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marlon Ruidias Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Marlon Ruidias, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Carlos A. Mannucci futbol takımında oynamaktadır. Carlos A. Mannucci takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Marlon Ruidias'nin Carlos A. Mannucci ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Marlon Ruidias Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/marlonruidias/

http://www.facebook.com/gringazho.ruidias

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Marlon Ruidias Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marlon Ruidias isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Marlon Ruidias Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marlon Ruidias futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Llacuabamba

5 Şubat 2021 yılında Chavelines

1 Ocak 2022 yılında Unión Comercio

1 Ocak 2023 yılında CA Mannucci

Marlon Ruidias Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marlon Ruidias şuan Carlos A. Mannucci takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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