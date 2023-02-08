Marlone kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marlone Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marlone adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marlone Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marlone 2 Nisan 1992 tarihinde Augustinópolis şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Johnathan Marlone Azevedo da Silva şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marlone Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Carlos Leite yapmaktadır. Marlone, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Vila Nova Futebol Clube (GO) futbol takımında oynamaktadır. Vila Nova Futebol Clube (GO) takımına 22 Haziran 2022 tarihinde katılmıştır. Marlone'nin Vila Nova Futebol Clube (GO) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Marlone Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/marloneoficial/

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Marlone Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Marlone isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Marlone Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marlone futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Ocak 2013 yılında Vasco da Gama

17 Aralık 2013 yılında Cruzeiro

1 Ocak 2015 yılında Penapolense-SP

2 Ocak 2015 yılında Fluminense

10 Haziran 2015 yılında Penapolense-SP

11 Haziran 2015 yılında Sport Recife

31 Aralık 2015 yılında Penapolense-SP

12 Ocak 2016 yılında Corinthians

22 Mart 2017 yılında Atlético-MG

31 Aralık 2017 yılında Corinthians

1 Ocak 2018 yılında Sport Recife

31 Aralık 2018 yılında Corinthians

2 Ocak 2019 yılında Goiás EC

31 Aralık 2019 yılında Corinthians

2 Şubat 2020 yılında Suwon FC

19 Ocak 2021 yılında Kulüpsüz

26 Ağu 2021 yılında Brusque-SC

1 Ocak 2022 yılında Kulüpsüz

22 Haziran 2022 yılında Vila Nova FC

Marlone Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marlone şuan Vila Nova Futebol Clube (GO) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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