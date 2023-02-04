Marlos Moreno kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marlos Moreno Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marlos Moreno adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marlos Moreno Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marlos Moreno 20 Eylül 1996 tarihinde Medellín şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Aslen Kolombiya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Marlos Moreno Durán şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marlos Moreno Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Wasserman yapmaktadır. Marlos Moreno, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Troyes futbol takımında oynamaktadır. Troyes takımına 1 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Marlos Moreno'nin Troyes ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Marlos Moreno Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/m.2921moreno/

Marlos Moreno Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Marlos Moreno isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Marlos Moreno Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marlos Moreno futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Eylül 2015 yılında Atl. Nacional

5 Ağu 2016 yılında Man. City

6 Ağu 2016 yılında Dep. La Coruña

30 Haziran 2017 yılında Man. City

10 Ağu 2017 yılında Girona FC

15 Ocak 2018 yılında Man. City

16 Ocak 2018 yılında Flamengo

31 Aralık 2018 yılında Man. City

25 Ocak 2019 yılında Santos Laguna

30 Haziran 2019 yılında Man. City

31 Temmuz 2019 yılında Portimonense

30 Haziran 2020 yılında Man. City

27 Eylül 2020 yılında Lommel SK

30 Haziran 2021 yılında Man. City

1 Temmuz 2021 yılında KV Kortrijk

30 Haziran 2022 yılında Man. City

1 Eylül 2022 yılında Troyes

Marlos Moreno Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marlos Moreno şuan Troyes takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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