Marmara Adası yangını kontrol altında

Tarım ve Orman Bakanlığı, Marmara Adası yangınının tamamen kontrol altına alındığını duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Marmara Adası yangınına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "Marmara Adası'nda 12 Ağustos 2019 saat 12.50'de çıkan ve saat 13.00'da ilk müdahale yapılan yangın tamamen kontrol altına alınmıştır. Yangına 5 helikopter, 11 Arazöz, 50 orman yangını ile mücadele personeli ile müdahalede bulunulmuştur." denildi.

Açıklamada, soğutma çalışmalarının devam ettiği de belirtildi.

Kaynak: İHA