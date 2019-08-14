Marmara Adası'nda gözaltına alınan baba- oğul adliyede (2)

BABA-OĞUL TUTUKLANDI

Öğle saatlerinde adliyeye sevk edilen Hüseyin Taşkıran ve oğlu Orkun Taşkıran savcılık tarafından alınan ifadelerinin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Hakim karşısına çıkarılan Hüseyin Taşkıran ve Orkun Taşkıran "Taksirle orman yangınına sebebiyet vermekten" tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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DHA