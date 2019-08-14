Marmara Adası'nda gözaltına alınan baba- oğul adliyede
BALIKESİR'in Marmara ilçesindeki orman yangınının ardından polis tarafından gözaltına alınan Hüseyin T. (74) ile oğlu Orkun T. (45), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.muhabirinin iddialar hakkında sorduğu soruları yanıtsız bıraktı.
BALIKESİR'in Marmara ilçesindeki orman yangınının ardından polis tarafından gözaltına alınan Hüseyin T. (74) ile oğlu Orkun T. (45), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
muhabirinin iddialar hakkında sorduğu soruları yanıtsız bıraktı.
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DHA
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