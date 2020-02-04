Marmara Adası'nda yaralı bulunan puhu kuşu tedavi altına alındı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir’in Marmara Adası'nda vatandaşlar tarafından yaralı bulunan puhu kuşu tedavi ediliyor.

Adada bir grup vatandaş tarafından kanadından yaralanmış bulunan puhu kuşu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Balıkesir Şube Müdürlüğü Kuşcenneti Milli Parklar Şefliği ekiplerince teslim alındı.

Kuşun tedavisine, Kuşcenneti Milli Parklar Şefliği Veteriner Hekimi Ayşegül Çoşkun Akpulat tarafından başlandığı bildirildi.

Kaynak: AA