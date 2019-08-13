Marmara Adası'ndaki orman yangınında 80 hektar kül oldu (4)

GÖZALTINA ALINAN KİŞİNİN DAMADI KONUŞTU

ya konuştu. Marmara Adası olarak büyük bir tehlike atlattıklarını belirten Semerci, "'Herkes canlarıyla yangına müdahale etti. Malı ve hayvanları zarar gören vatandaşların olduğunu öğrendik. Büyük geçmiş olsun diliyorum. Yangınla ilgili olarak devam eden bir soruşturma var. Ben vatandaşlardan sağ duyu bekliyorum. Soruşturma süreci tamamlanmadan, yargısız infaz yapılmamasını rica ediyorum. Kayınpederim ile kayınbiraderim şu anda gözaltında bulunuyor. Emekli öğretmen olan babam Hüseyin T., adada 30 yıl öğretmenlik yapmış ve herkesin sevdiği bir kişidir. Kayınpederim ile kayınbiraderimin serbest kalacağına inanıyorum. Vatandaşların yangının başladığı anda çekilmiş görüntülerine ulaştık. Bir çok kişi şahittir ki, Hüseyin T., yangın başladığında limanda bulunan çay bahçesinde oturuyordu. Komşularda, çay bahçesine giderek Hüseyin T.'ye evinin yakınında yangın çıktığı söylüyor. Yani yangın esnasında Hüseyin T., olay yerinde bile değil. Komşuları da bu yönde ifadelerini verdi. Ön yargıyla, dedikodulara kulak asılmamasını istiyoruz. Herkes soruşturmanın sonuçlanmasını beklesin.'" dedi

'YANGIN, EVDEN UZAK BİR BÖLGEDE BAŞLAMIŞ'

Yangının, Hüseyin T.'nin bahçesinden çıktığı iddialarını kabul etmeyen Semerci, "'Elimizde vatandaşlar tarafından çekilen görüntülerde, yangının Hüseyin T.'nin evine uzak bir bölgede başladığı net bir şekilde görülüyor. Bizde evimizi kıl payı kurtardık. Yanık izleri Hüseyin T.'ye ait evin bahçesinde değil, çevresinde bulunuyor. Yanmış toprak, bitki ya da ağaç bahçede bulunmuyor. Yangının izleri tamamen bahçe sınırları dışarısındadır.'" diye konuştu. Hüseyin T. ile oğlu Orkun T.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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DHA