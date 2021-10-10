Marmara Bölgesi için meteoroloji uyardı! Bugün hava nasıl 10 Ekim 2021? 10 Ekim 2021 Günlük hava durumu!Agraf ne demek, TDK'ya göre Agraf kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Ehvenlik ne demek, TDK'ya göre Ehvenlik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Akşam Piyasası ne demek, TDK'ya göre Akşam Piyasası kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Ahkâm ne demek, TDK'ya göre Ahkâm kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Müzahrefat ne demek, TDK'ya göre Müzahrefat kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Öğretmen şiddeti! Çocukların kavgasını ayırmak için öğrencisinin kulağını çekerek yaraladı!Zerdeçal ne demek, TDK'ya göre Zerdeçal kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Tartışma kötü bitti! Eşini öldürmesinin ardından teslim oldu!Bahçeşehir Koleji 78 -79 Fenerbahçe Beko| Basketbol maçı sonucu
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Marmara Bölgesi için meteoroloji uyardı! Bugün hava nasıl 10 Ekim 2021? 10 Ekim 2021 Günlük hava durumu!

Vatandaş 10 Ekim 2021 Pazar gününde havanın nasıl olduğunu merak ediyor. "Bugün hava nasıl? 10 Ekim 2021 günlük hava durumu" soruları merak konusu olurken, meteorolojiden ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde 2 ila 4 derece sıcaklıkların artacağı bilgisi verildi. İşte 10 Ekim Pazar günlük hava durumu.

Marmara Bölgesi için meteoroloji uyardı! Bugün hava nasıl 10 Ekim 2021? 10 Ekim 2021 Günlük hava durumu!

Meteorolojiden verilen bilgiye göre, ülke genelinde sıcaklıklar artışa geçecek ancak, Marmara ve Edirne'nin güney ilçelerinde ara ara sağanak yağış olacağı bekleniyor. Vatandaşlar evden çıkmadan önce "Bugün hava nasıl 10 Ekim 2021? 10 Ekim 2021 Günlük hava durumu" sorularına yanıt arıyor. Bizlerde haberimizde 10 Ekim günlük hava durumuna yer verdik.

Marmara Bölgesi için meteoroloji uyardı! Bugün hava nasıl 10 Ekim 2021? 10 Ekim 2021 Günlük hava durumu!

BUGÜN HAVA NASIL 10 EKİM 2021? 10 EKİM 2021 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmeye göre Batı Karadeniz kıyıları ve Marmara Bölgesi'nde bugün ara ara sağanak yağmur etkili olacak. Yapılan tahminde, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz kıyıları, İstanbul, Balıkesir, Kırklareli, Çanakkale, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa Çevreleri ile Edirne'nin güney ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Batı Karadeniz kıyılarında sis ve pus hadisesi bekleniyor." ifadeleri yer aldı.

Marmara Bölgesi için meteoroloji uyardı! Bugün hava nasıl 10 Ekim 2021? 10 Ekim 2021 Günlük hava durumu!

HAVA SICAKLIĞI

 Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde 2 ila 4 derece artarak mevsim normalleri civarına yükseleceği, diğer yerlerde ise mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR

Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.

Marmara Bölgesi için meteoroloji uyardı! Bugün hava nasıl 10 Ekim 2021? 10 Ekim 2021 Günlük hava durumu!

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, İstanbul, Balıkesir, Kırklareli, Çanakkale, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa Çevreleri ile Edirne'nin güney ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE 17°C, 23°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

İSTANBUL 15°C, 20°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 12°C, 18°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

KOCAELİ 16°C, 23°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 7°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

AYDIN 15°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 19°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA 16°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 15°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 21°C, 29°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 17°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA 8°C, 27°C

Az bulutlu

İÇ ANADOLU

Az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 10°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 8°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

KARAMAN 6°C, 29°C

Az bulutlu

KONYA 10°C, 26°C

Az bulutlu

Marmara Bölgesi için meteoroloji uyardı! Bugün hava nasıl 10 Ekim 2021? 10 Ekim 2021 Günlük hava durumu!

BATI KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU 8°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE 13°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

SİNOP 17°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

ZONGULDAK 15°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, kıyılarının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

GÜMÜŞHANE 8°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 15°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

TOKAT 10°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 16°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

Marmara Bölgesi için meteoroloji uyardı! Bugün hava nasıl 10 Ekim 2021? 10 Ekim 2021 Günlük hava durumu!

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 4°C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS 2°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 9°C, 27°C

Az bulutlu

VAN 6°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

Marmara Bölgesi için meteoroloji uyardı! Bugün hava nasıl 10 Ekim 2021? 10 Ekim 2021 Günlük hava durumu!

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 10°C, 30°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 15°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 16°C, 29°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 18°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

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