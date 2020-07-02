Marmara Bölgesine sıcak hava dalgası geliyor

Türkiye'nin birçok bölgesinde etkili olan hava sıcaklıkları Marmara Bölgesinde etkisini fazlasıyla etkisini hissettirecek.Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, bir haftalık süreçte Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'nın, Basra Alçak Basıncı nedeniyle sıcak havanın etkisinde kalması bekleniyor.

Bölgede yağış beklenmezken, havanın genellikle az bulutlu ve açık olması öngörülüyor.

5 İLE 7 ARASINDA ARTACAK

Bölgede mevsim normallerinin birkaç derece üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının yarından itibaren hafta ortasına kadar daha da artacağı ve mevsim normallerinin 5 ile 7 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

SICAKLIK 31-34 DERECE ARASINDA SEYREDECEK

İstanbul'da hafta sonundan itibaren bir haftalık süreçte yağış beklenmezken, sıcaklığının 31 ila 34 dereceler arasında seyredeceği öngörülüyor. Kentte havanın parçalı ve az bulutlu geçmesi bekleniyor.