Marmara Bölgesi'ne şiddetli fırtına uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Marmara Bölgesi'nde rüzgarın yarın akşam saatlerinden itibaren kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor.

Marmara'daki fırtınanın cuma günü gece yarısından sonra etkisini kaybedeceği tahmin edilirken Batı Karadeniz'de de rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde esmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamada, "Marmara'da rüzgarın yarın (18 Kasım Çarşamba) akşam saatlerinden itibaren kuzeydoğudan 6 ile 8 kuvvetinde (50 - 75 km/saat) fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın Cuma günü (20 Kasım Cuma) gece yarısından itibaren etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor." ifadeleri kullanıldı.

DENİZLERDE HAVA (17 KASIM ÇARŞAMBA)

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz aralıklı sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Karadeniz’de doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), doğusu akşam saatlerinden itibaren 3 ila 5 (20-40 km/sa); Doğu Karadeniz’de doğu ve kuzeydoğu, ilk saatlerde batısı güneydoğu, doğusu güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

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MARMARA

Hava Durumu: Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,0m; Görüş: İyi, siste zayıf.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğudan; Güney Ege’de kuzey ve kuzeybatı, kuzeyi ilk saatlerde kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5, ila 1,5m; Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğu, Batı Akdeniz’in doğusunda öğle ve akşam saatlerinde güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğu, öğle saatlerinde batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,5m; Görüş: İyi.