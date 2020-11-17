Marmara Bölgesi'ne şiddetli fırtına uyarısı!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Marmara Denizi'nde yarın akşam saatleriyle itibarıyla fırtınanın etkili olacağı bildirildi. Hızının zaman zaman 75 kilometreye çıkabileceği belirtilen fırtınanın cuma gecesi etkisini kaybedeceği belirtildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Marmara Bölgesi'nde rüzgarın yarın akşam saatlerinden itibaren kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor.
Marmara'daki fırtınanın cuma günü gece yarısından sonra etkisini kaybedeceği tahmin edilirken Batı Karadeniz'de de rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde esmesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamada, "Marmara'da rüzgarın yarın (18 Kasım Çarşamba) akşam saatlerinden itibaren kuzeydoğudan 6 ile 8 kuvvetinde (50 - 75 km/saat) fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın Cuma günü (20 Kasım Cuma) gece yarısından itibaren etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor." ifadeleri kullanıldı.
DENİZLERDE HAVA (17 KASIM ÇARŞAMBA)
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz aralıklı sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Karadeniz’de doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), doğusu akşam saatlerinden itibaren 3 ila 5 (20-40 km/sa); Doğu Karadeniz’de doğu ve kuzeydoğu, ilk saatlerde batısı güneydoğu, doğusu güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
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MARMARA
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,0m; Görüş: İyi, siste zayıf.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğudan; Güney Ege’de kuzey ve kuzeybatı, kuzeyi ilk saatlerde kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5, ila 1,5m; Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğu, Batı Akdeniz’in doğusunda öğle ve akşam saatlerinde güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğu, öğle saatlerinde batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,5m; Görüş: İyi.