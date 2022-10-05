Marmara Deniz'i beşik gibi sallanıyor! Kandilli Rasathanesi duyurdu! Tekirdağ Yeniköy açıklarında deprem

Kandilli Rasathanesi, Marmara Denizi'nde 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Söz konusu deprem Tekirdağ Yeniköy açıklarında kaydedildi.

Tayfun Altuntaş
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Marmara Deniz'i beşik gibi sallanıyor! Kandilli Rasathanesi duyurdu! Tekirdağ Yeniköy açıklarında deprem

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre Marmara Denizi'nde dün gece saat 01.57'de 3.1 büyüklüğünde deprem sonrası bugün bir deprem daha yaşandı.

Rasathanenin internet sitesinde yer alan bilgililere göre deprem saat 09.41'de Marmara Denizi'nde Tekirdağ Yeniköy açıklarında meydana geldi. Depremin derinliği 9.5 km şiddeti ise 3.0 olarak ölçüldü.

Marmara Deniz'i beşik gibi sallanıyor! Kandilli Rasathanesi duyurdu! Tekirdağ Yeniköy açıklarında deprem

SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ 5 EKİM 2022 ÇARŞAMBA

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız.

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AFAD SON DEPREMLER 5 EKİM 2022 ÇARŞAMBA

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre 15 Ekim 2022 Çarşamba günü meydana gelen depremler şu şekilde:

Son depremleri görmek için linke tıklayınız

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