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Marmara Denizi Yalova açıklarında deprem! İstanbul'da da hissedildi

Son dakika haberi... Kandilli Rasathanesi Marmara Denizi Yalova açıklarında 3,0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

İzmir depremi hafızalardaki yerini korurken Marmara Denizinde geçtiğimiz günlerde meydana gelen 3.1 büyüklüğündeki depremin ardından bir deprem daha yaşandı. Kandilli Rasathanesinin açıklamasına verilerine göre söz konusu deprem Marmara Denizi Yalova açıklarında saat 08.53'te 3,0 büyüklüğünde meydana geldi. Deprem, yerin 6,4 kilometre altında kaydedildi. 

AFAD DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜNÜ DUYURDU

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre depremin büyüklüğünü 2,4 olarak ölçüldü. Öte yandan söz konusu depremin yerin 9.01 kilometre altında gerçekleştiği belirlendi.

SON DEPREMLER AFAD

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre meydana gelen depremler şu şekilde:

Son depremleri görmek için linke tıklayınız

 

 

SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ 

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız

Tehlike yaklaşıyor! Marmara Denizinde 3.7 büyüklüğünde depremTehlike yaklaşıyor! Marmara Denizinde 3.7 büyüklüğünde deprem

Kandilli Rasathanesi duyurdu! Marmara Denizinde depremKandilli Rasathanesi duyurdu! Marmara Denizinde deprem

 

Tayfun Altuntaş
Editör


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