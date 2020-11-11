Marmara Denizi Yalova açıklarında deprem! İstanbul'da da hissedildi

İzmir depremi hafızalardaki yerini korurken Marmara Denizinde geçtiğimiz günlerde meydana gelen 3.1 büyüklüğündeki depremin ardından bir deprem daha yaşandı. Kandilli Rasathanesinin açıklamasına verilerine göre söz konusu deprem Marmara Denizi Yalova açıklarında saat 08.53'te 3,0 büyüklüğünde meydana geldi. Deprem, yerin 6,4 kilometre altında kaydedildi.

AFAD DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜNÜ DUYURDU

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre depremin büyüklüğünü 2,4 olarak ölçüldü. Öte yandan söz konusu depremin yerin 9.01 kilometre altında gerçekleştiği belirlendi.

SON DEPREMLER AFAD

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre meydana gelen depremler şu şekilde:

Son depremleri görmek için linke tıklayınız

SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız

Tehlike yaklaşıyor! Marmara Denizinde 3.7 büyüklüğünde deprem

Kandilli Rasathanesi duyurdu! Marmara Denizinde deprem