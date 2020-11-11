Marmara Denizi Yalova açıklarında deprem! İstanbul'da da hissedildi
Son dakika haberi... Kandilli Rasathanesi Marmara Denizi Yalova açıklarında 3,0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
İzmir depremi hafızalardaki yerini korurken Marmara Denizinde geçtiğimiz günlerde meydana gelen 3.1 büyüklüğündeki depremin ardından bir deprem daha yaşandı. Kandilli Rasathanesinin açıklamasına verilerine göre söz konusu deprem Marmara Denizi Yalova açıklarında saat 08.53'te 3,0 büyüklüğünde meydana geldi. Deprem, yerin 6,4 kilometre altında kaydedildi.
AFAD DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜNÜ DUYURDU
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre depremin büyüklüğünü 2,4 olarak ölçüldü. Öte yandan söz konusu depremin yerin 9.01 kilometre altında gerçekleştiği belirlendi.
SON DEPREMLER AFAD
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre meydana gelen depremler şu şekilde:
Son depremleri görmek için linke tıklayınız
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) November 11, 2020
YALOVA ACIKLARI (MARMARA DENIZI) https://t.co/CZtOrS8fMU
11.11.2020, 08:53:59 TSİ
Büyüklük: 3.0
Derinlik: 6.4 km#Kandilli
SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.
Son depremleri görmek için tıklayınız
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