Marmara Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem
Merkez üssü Bursa'nın Karacabey ilçesi açıkları olan 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi
ANKARA (AA) - Marmara Denizi açıklarında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Karacabey ilçesi açıklarında Marmara Denizi'nde 4 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
Depremin saat 00.07'de ve yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirlendi.
Kaynak: AA
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