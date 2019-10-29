Marmara Denizi'nde deprem
Kandilli Rasathanesi'nden açıklama yapıldı. Açıklamaya göre, Marmara Denizi'nin Güzelköy açıklarında 3.2 şiddetinde deprem oldu.
Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada Marmara Denizi'nin Güzelköy açıklarında 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre deprem saat 18.38'de gerçekleşti.
Ayrıntılar geliyor...
SON DEPREMLER NELER?
Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
Etiketler : Marmara Denizi, istanbul
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