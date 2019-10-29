Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada Marmara Denizi'nin Güzelköy açıklarında 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre deprem saat 18.38'de gerçekleşti.

Ayrıntılar geliyor...

SON DEPREMLER NELER?

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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