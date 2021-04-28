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  3. Marmara Denizi'nde endişelendiren görüntü: Beyaza büründü

Marmara Denizi'nde endişelendiren görüntü: Beyaza büründü

Yalova sahilinde görülen beyaz tabakanın Yalova Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ümit Yılmaz, "deniz salyası" olarak bilinen doğal bir olay olduğunu söyledi.

Marmara Denizi'nde endişelendiren görüntü: Beyaza büründü

Yalova Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ümit Yılmaz, konuyla ilgili kendilerine çok sayıda şikayet geldiğini söyledi. Yaptıkları incelemelerde tabakanın doğal bir olay sonucu oluştuğunu belirlediklerini dile getiren Yılmaz, "Söz konusu analizlerde deniz biyologları tarafından ve müdürlüğümüz personelince incelenmiş olup, söz konusu kirlilik olduğu iddia edilen hususu deniz salyası olarak nitelendirilen doğal bir olay olduğu, deniz suyu sıcaklığının artmasına paralel olarak görülen ve sadece ilimiz sınırları içinde değil aynı zamanda diğer kıyısı olan Marmara iline kıyısı olan illerde de görüldüğü tespit edilmiştir" dedi.

Vatandaşların tedirgin olmaması gerektiğini ifade eden Yılmaz, şöyle konuştu:

"Endişelenecek bir durum yoktur, herhangi bir kimyasal kirlilik değildir. Doğal olay olarak görülen deniz suyu sıcaklığının değişmesine paralel olarak ortaya çıkan bir alg patlaması ve bazı noktalarda da deniz salyası olarak nitelendirilen bir doğal olaydır. Doğal sıcaklığın, deniz sıcaklığının besin değerlerinin normale dönmesine müteakip kendiliğinden yavaş yavaş düzene girer."

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI

Marmara Denizi'nde endişelendiren görüntü: Beyaza büründü

Marmara Denizi'nde endişelendiren görüntü: Beyaza büründü

Marmara Denizi'nde endişelendiren görüntü: Beyaza büründü

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