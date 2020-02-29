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Marmara Denizi'nde lodos etkisini sürdürüyor

TEKİRDAĞ (AA) - Marmara Denizi'nde kuvvetli esen lodos, 2 gündür deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor. Yerli ve yabancı bandıralı 7 şilep ve tanker, hızı zaman zaman saatte 50 kilometreye ulaşan lodos nedeniyle 2 gündür Tekirdağ sahilinde bekliyor. Gemilerin kaptanları, yola devam etmek için...

Marmara Denizi'nde lodos etkisini sürdürüyor

TEKİRDAĞ (AA) - Marmara Denizi'nde kuvvetli esen lodos, 2 gündür deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.

Yerli ve yabancı bandıralı 7 şilep ve tanker, hızı zaman zaman saatte 50 kilometreye ulaşan lodos nedeniyle 2 gündür Tekirdağ sahilinde bekliyor.

Gemilerin kaptanları, yola devam etmek için rüzgarın dinmesini bekliyor.

Bu arada lodos, balıkçıları da olumsuz etkiledi. Etkili rüzgar nedeniyle denize açılamayan balıkçılar, kıyıda ağlarını onarıyor.

Kaynak: AA




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