Marmara Denizi'nde lodos etkisini sürdürüyor

TEKİRDAĞ (AA) - Marmara Denizi'nde kuvvetli esen lodos, 2 gündür deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.

Yerli ve yabancı bandıralı 7 şilep ve tanker, hızı zaman zaman saatte 50 kilometreye ulaşan lodos nedeniyle 2 gündür Tekirdağ sahilinde bekliyor.



Gemilerin kaptanları, yola devam etmek için rüzgarın dinmesini bekliyor.

Bu arada lodos, balıkçıları da olumsuz etkiledi. Etkili rüzgar nedeniyle denize açılamayan balıkçılar, kıyıda ağlarını onarıyor.

Kaynak: AA