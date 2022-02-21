Marmara Denizi'nde Tekirdağ Şarköy açıklarında 4.1 deprem oldu, Naci Görür'ün açıklaması tedirgin etti: Konumu gereği uyarıcı

Olası Marmara depremi için en az 7 büyüklüğünde olacağı yönünde tahminler yapılırken AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgilere göre Marmara Denizi'nde deprem meydana geldi. Tekirdağ'ın Şarköy ilçesine 6.25 km. uzaklıkta meydana gelen deprem, dün saat 23.20'de yerin 7.00 km altında 4.1 büyüklüğünde kaydedildi.

"KONUMU GEREĞİ BU DEPREM UYARICI"

Depremin ardından sosyal medya hesabından değerlendirmede bulunan Prof. Dr. Naci Görür, söz konusu depremin konumu gereği uyarıcı olduğunu ifade etti.

Naci Görür şu ifadeleri kullandı:

"Arkadaşlar, biraz önce Tekirdağ-Güzelköy açıklarında 4,2’lik bir deprem meydana geldi. Deprem Marmara Fay zonunda ve Muhtemelen Tekirdağ kolu ile ilişkili. Bu kol üzerinde zaman zaman bu büyüklüğe varan depremlere gaz çıkışları da neden olabiliyor. Konumu gereği bu deprem uyarıcı."

Arkadaşlar, biraz önce Tekirdağ-Güzelköy açıklarında 4,2’lik bir deprem meydana geldi. Deprem Marmara Fay zonunda ve Muhtemelen Tekirdağ kolu ile ilişkili. Bu kol üzerinde zaman zaman bu büyüklüğe varan depremlere gaz çıkışları da neden olabiliyor. Konumu gereği bu deprem uyarıcı pic.twitter.com/q389NwwEAz — Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) February 20, 2022

"MARMARA'DA MİNİMUM 7,2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM BEKLİYORUZ"

Öte yandan Naci Görür, geçtiğimiz günlerde Marmara depremi için şu değerlendirmelerde bulunmuştu:

" Marmara'da 30 yıl içerisinde bir deprem bekliyoruz. 22 sene geçti, bu da gösteriyor ki yolun sonlarına doğru yaklaşıyoruz. Bu nedenle Marmara'da yakın bir gelecekte 7'den üzeri veya 7'den daha büyük. Minimum 7.2 büyüklüğünde deprem bekliyoruz demek bir kehanet olmayacak. Dolayısıyla hiçbir bilim adamı yıl, sene vererek deprem bekliyorum demez. Onlar bilim insanı değildir. İstanbul yakın bir gelecekte büyük bir depreme gebe gibi gözüküyor. "

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