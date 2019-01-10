Marmara Denizi'nde ulaşıma şiddetli rüzgar engeli

KOCAELİ (AA) - Marmara Denizi'nde şiddetli rüzgar, deniz ulaşımını olumsuz etkiledi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Deniz Ulaşımı Şube Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, şiddetli rüzgar nedeniyle sabah saatlerindeki bazı vapur seferleri geçici olarak durduruldu.

Buna göre, Değirmendere, Gölcük, Derince ve Tütünçiftlik'e yapılacak seferler, hava muhalefeti nedeniyle iptal edildi.

Hava koşullarının düzelmesinin ardından iptal edilen seferlerin yeniden başlayacağı öğrenildi.





Kaynak: AA