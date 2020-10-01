Koronavirüste toplumun bağışıklık oranı açıklandıAvcılar'da demir korkuluklara zincirle asılmış bir ceset bulunduKocaeli'nde kaza: Tırın çarptığı otomobil, otobüse çarptıALES /2 başvuruları başladı mı, ne zaman 2020? Ücreti ne kadar? Hangi bankalara yatırılıyor, nasıl yatırılır?Sinop'ta palamudun fiyatı görenleri sevindirdiMarmara Denizinde yasadışı avcılık denetimleri hız kesmiyorAfyonkarahisar'da yaşayan vatandaşa İstanbul'da geçiş ihlali cezasıTiki olan arkadaşına şaka yaptı, hastanelik olduBölge Gündem Gazetesi'nin 99. sayısı çıktıÖSYM Başkanı Aygün duyurdu! ALES/2 başvuru kılavuzu yayımlandı
İstanbul19 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Marmara Denizinde yasadışı avcılık denetimleri hız kesmiyor

Marmara Denizinde yasadışı avcılık denetimleri hız kesmiyor

Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından Marmara Denizi'nde yasadışı avcılığın önüne geçme amacıyla kontrol ve denetimler gerçekleştirildi.

Marmara Denizinde yasadışı avcılık denetimleri hız kesmiyor

Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Güvenlik Komutanlığı ekipleriyle birlikte Marmara Denizinde yasa dışı avcılık faaliyetlerine yönelik kontrol ve denetim gerçekleştirildi.

Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda ve 1380 sayılı Su Ürünleri Kanununun 33. Maddesindeki paydaş kurum olan Sahil Güvenlik Güvenlik Komutanlığı'na bağlı, Marmaraereğlisi Güvenlik Takım Komutanlığının da katılımıyla Marmara denizinde yasa dışı avcılık faaliyetlerine yönelik kontrol ve denetim yapıldı. Denetime Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürü Oktay Öcal, TCSG-88 Komutanı Yüzbaşı Burak Akanpınar, İl Müdür Yardımcısı, Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü ve teknik personeli ile TCSG-88 Komutanlığı personeli katıldı.

iha-20201001aw128244-2-t-002.jpg

MAVİ KART UYGULAMASI HAKKINDA BİLGİ VERİLDİ

TCSG-88 Sahil Güvenlik Gemisi ve SAGET-4 Kontrol Botu ile Marmara Denizine açılarak yapılan kontrol ve denetimde su ürünleri kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir avcılığın sağlanması amacıyla, balık boyu, tür, avlanma bölgesi, av araç ve gereçleri, avcılık izin belgeleri ve diğer yasaklamalara uyulup uyulmadığı hususunda denetimlerde bulunuldu.

Marmaraereğlisi Güvenlik Takım Komutanlığının koordinasyonunda, Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Tekirdağ Liman Başkanlığı ve Tekirdağ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün katılımları ile Tekirdağ Merkez Süleymanpaşa Balıkçı Barınağında da yürürlüğe giren 5/1 Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığı Tebliğ ile 5/2 Amatör Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğ hükümleri hakkında bilgilendirmelerde bulunularak, mavi kart uygulamasına geçiş işlemleri hakkında mevzuat anlatıldı. Su Ürünleri kontrol ve denetimlerinin yıl boyunca devam edileceği ifade edilirken, balıkçılara bol ve bereketli bir sezon geçirmeleri dileğinde bulunuldu.

Berna Akkaya
Editör


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT