Marmara Denizi'ndeki depremler

YALOVA (AA) - Marmara Denizi Yalova açıklarında art arda meydana gelen depremler sonrası bazı vatandaşlar park ve bahçelerde bekleyişini sürdürüyor.

Marmara Denizi Yalova açıklarında meydana gelen depremler sonrasında evlerini terk eden bazı vatandaşlar kentteki park ve bahçelerde vakit geçiriyor.

Yeniden deprem olma korkusuyla dışarı çıkan Şehri Gökmen, gazetecilere yaptığı açıklamada, depremi şiddetli şekilde hissettiklerini belirterek, "Depremi çok hissettik. Bayağı korktuk, evimize giremiyoruz. Ne kadar kalabiliriz dışarıda, soğuk hava." ifadesini kullandı.

Hayriye Yalçın ise deprem sonrası korku yaşadıklarını dile getirerek, "Birisi bize bir açıklama yapsın. 'İçeri mi girelim dışarı mı çıkalım? Can güvenliğimiz var mı?' Dışarıda çoluğumuz çocuğumuz var. Tedirginiz. Nereye gideceğimizi bilmiyoruz. Parkta toplandık ama biz sabaha kadar kalamayız burada. Okula giden çocuklarımız var. Bilemiyoruz yani korktuk." dedi.

Geceyi parkta geçiren Ayhan Topçular ise deprem anında oturduğu sırada şiddetli bir sesle sallandığını ifade etti. Korkudan dışarı çıktıklarını anlatan Topçular, şunları kaydetti:

"Depremi yaşadık. Deprem anı ben oturuyordum. Çok şiddetli bir sesle deprem geldi. Korktuk, kaçtık dışarı. Eve girmek istiyoruz ama korkuyoruz. Tekrar tekrar oluyor onun için biraz bekliyoruz bakalım. Deprem sırasında hiçbir şey aklımıza gelmiyor. Hemen sallandı mı dışarı çıkıyoruz. Depremle yaşamayı öğrenelim diyoruz ama öyle bir şey yok. O an insanın aklına bir şey gelmiyor."

Nurten Akdeniz ise 1999 Marmara Depremini yeniden hatırladıklarını vurgulayarak, "Allah bize böyle felaketi bir daha vermesin. Ne diyebiliriz. Kolay kolay da evlere gireceğimizi zannetmiyoruz. Allah yardımcımız olsun. 1999 depremini balkonda yaşadım. Hatıralarımı yeniden yaşadım. İnsan daha çok çoluk çocuğunu düşünüyor. Önümüz kış, Allah yardımcımız olsun." diye konuştu.

Kaynak: AA