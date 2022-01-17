Marmara Ereğlisi Belediyesi hangi parti? Marmara Ereğlisi Belediye Başkanı Hikmet Ata kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Hikmet Ata biyografisi

Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi Belediyesinin hangi parti tarafından yönetildiği vatandaşlar tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bunun yanında Belediye Başkanı Hikmet Ata'nın biyografisi de merak ediliyor. Bu kapsamda en çok araştırılan" Marmara Ereğlisi Belediyesi hangi parti? Marmara Ereğlisi Belediye Başkanı Hikmet Ata kimdir? Kaç yaşında? Nereli?" sorularına haberimizde yer verdik. Hikmet Ata'nın biyografisi haberimizde...

MARMARA EREĞLİSİ BELEDİYESİ HANGİ PARTİ?

Marmara Ereğlisi Belediye Başkanı Hikmet Ata, 31 Mart 2019'da gerçekleştirilen yerel seçimlerde Demokratik Sol Parti'den aday olmuş ve 6.297 oy olarak yüzde 37,03 ile belediye başkanı seçilmiştir. Hikmet Ata 2020 yılında DSP'den istifa ederek AK Parti'ye geçmiştir. Belediye AK Parti tarafından yönetilmektedir.

MARMARA EREĞLİSİ BELEDİYE BAŞKANI HİKMET ATA KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ? HİKMET ATA BİYOGRAFİSİ

Hikmet Ata 1961 yılında Marmara Ereğlisi ilçesine bağlı Yeniçiftlik Mahallesi’nde dünyaya geldi. İlkokul eğitimini Yeniçiftlik Mahallesi’nde, ortaokul eğitimini Çorlu ilçesinde, lise eğitimimi ise; Tekirdağ Ticaret Lisesi’nde tamamladı. Geçimimi çiftçilik yaparak sağlayan Hikmet Ata daha sonra siyasete girerek 2009-2014 dönemi içerisinde Yeniçiftlik Belediye Meclis Üyeliği ve Belediye Başkanlığı görevlerini yürüttü.

2019 yılında 31 Mart 2019'da gerçekleştirilen yerel seçimlerde Demokratik Sol Parti'den aday olmuş ve 6.297 oy olarak yüzde 37,03 ile belediye başkanı seçilmiştir. Hikmet Ata 2020 yılında DSP'den istifa ederek AK Parti'ye geçmiştir. 61 yaşındaki Hikmet Ata evli ve 3 çocuk babasıdır.