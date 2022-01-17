Terim Özel Harekat operasyonlara başladı! Sosyal medyadan yönetimi köşeye sıkıştırıyor!Ankara'nın ayazı Yıldız Tilbe'yi kesti! Konserinde "Türkçe konuşuyorum" diyerek fırça attı! Hayranları destekledi!Temizlik Görevlisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Temizlik Görevlisi Maaşları, Temizlik Görevlisi İş İlanlarıAÖF sınav sonuçları açıklandı mı 2022? AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı 2022Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk'a gitti! Deprem konutları için teslim töreni yapılacakGülşen, İzzet Yıldızhan'a cevabı sahnede verdi! Külot ve sütyenle konser verince ünlü isimlerin hedefi haline geldi! "Vur dedik sen öldürdün"Meteoroloji açıkladı, adeta buz kestiler! Türkiye'nin en soğuk ili -32 derece ile Ağrı olduİBB'nin internet sitesinde büyük skandal! Ayasofya'nın cami olduğunu bir türlü kabullenemediler!Fenerbahçe ile Amedspor arasında logo krizi! O görüntüler kınandı!Dikse ne demek, TDK'ya göre Dikse kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?
İstanbul4 °C
  1. HABERLER
  2. BİYOGRAFİ
  3. Marmara Ereğlisi Belediyesi hangi parti? Marmara Ereğlisi Belediye Başkanı Hikmet Ata kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Hikmet Ata biyografisi

Marmara Ereğlisi Belediyesi hangi parti? Marmara Ereğlisi Belediye Başkanı Hikmet Ata kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Hikmet Ata biyografisi

Marmara Ereğlisi Belediyesi Başkanı Hikmet Ata gündem olmasının ardından internet arama motorlarında araştırılıyor. Peki Marmara Ereğlisi Belediyesi hangi parti? Marmara Ereğlisi Belediye Başkanı Hikmet Ata kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Hikmet Ata biyografisi haberimizde...

Marmara Ereğlisi Belediyesi hangi parti? Marmara Ereğlisi Belediye Başkanı Hikmet Ata kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Hikmet Ata biyografisi

Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi Belediyesinin hangi parti tarafından yönetildiği vatandaşlar tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bunun yanında Belediye Başkanı Hikmet Ata'nın biyografisi de merak ediliyor. Bu kapsamda en çok araştırılan" Marmara Ereğlisi Belediyesi hangi parti? Marmara Ereğlisi Belediye Başkanı Hikmet Ata kimdir? Kaç yaşında? Nereli?" sorularına haberimizde yer verdik. Hikmet Ata'nın biyografisi haberimizde... 

Marmara Ereğlisi Belediyesi hangi parti? Marmara Ereğlisi Belediye Başkanı Hikmet Ata kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Hikmet Ata biyografisi

MARMARA EREĞLİSİ BELEDİYESİ HANGİ PARTİ?

Marmara Ereğlisi Belediye Başkanı Hikmet Ata, 31 Mart 2019'da gerçekleştirilen yerel seçimlerde Demokratik Sol Parti'den aday olmuş ve 6.297 oy olarak yüzde  37,03 ile belediye başkanı seçilmiştir. Hikmet Ata 2020 yılında DSP'den istifa ederek AK Parti'ye geçmiştir. Belediye AK Parti tarafından yönetilmektedir. 

Marmara Ereğlisi Belediyesi hangi parti? Marmara Ereğlisi Belediye Başkanı Hikmet Ata kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Hikmet Ata biyografisi

MARMARA EREĞLİSİ BELEDİYE BAŞKANI HİKMET ATA KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ? HİKMET ATA BİYOGRAFİSİ

Hikmet Ata 1961 yılında Marmara Ereğlisi ilçesine bağlı  Yeniçiftlik Mahallesi’nde dünyaya geldi. İlkokul eğitimini Yeniçiftlik Mahallesi’nde, ortaokul eğitimini Çorlu ilçesinde, lise eğitimimi ise; Tekirdağ Ticaret Lisesi’nde tamamladı. Geçimimi çiftçilik yaparak sağlayan Hikmet Ata daha sonra siyasete girerek 2009-2014 dönemi içerisinde Yeniçiftlik Belediye Meclis Üyeliği ve Belediye Başkanlığı görevlerini yürüttü.

2019 yılında 31 Mart 2019'da gerçekleştirilen yerel seçimlerde Demokratik Sol Parti'den aday olmuş ve 6.297 oy olarak yüzde  37,03 ile belediye başkanı seçilmiştir. Hikmet Ata 2020 yılında DSP'den istifa ederek AK Parti'ye geçmiştir.  61 yaşındaki Hikmet Ata evli ve 3 çocuk babasıdır. 

Marmara Ereğlisi Belediyesi hangi parti? Marmara Ereğlisi Belediye Başkanı Hikmet Ata kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Hikmet Ata biyografisi Marmara Ereğlisi Belediyesi hangi parti? Marmara Ereğlisi Belediye Başkanı Hikmet Ata kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Hikmet Ata biyografisi

Tayfun Altuntaş
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT