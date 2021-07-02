Marmara için topyekün mücadele! Pendik'te müsailaj temizliği sürüyor

Marmara Denizi'ni kurtarmak içi başlatılan mücadele kapsamında Pendik'te müsailaj temizlik seferberliği tüm hızıyla devam ediyor. Ekipler Deniz Yüzeyi Temizleme Teknesiyle sahil boyunca temizlik yapıyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı gözetiminde yapılan müsilaj çalışmasında ekipler, Deniz Yüzeyi Temizleme Teknesiyle sahil boyunca temizlik yapıyor.

Devam eden müsilaj temizleğinde PEAK ekipleri topladıkları müsilajları vidanjör vasıtasıyla bertaraf ediyor. Öte yandan ekipleri görüntü kirliliği ve kötü kokuya neden olan müsilaj nedeniyle sahilde denize girilmemesi konusunda vatandaşları uyarıyor.