Marmara, kardeş şehir belediyesini ağırlıyor

Marmara Belediyesi ile kardeş şehir olan Bulgaristan Smolyan Çepeleri Belediye Başkanı Slavka Çakırova ve beraberindeki heyet Marmara Adası'na geldi.

Smolyan Çepeleri Belediye Başkanı Slavka Çakırova ve beraberindeki heyet, ilk ziyareti Marmara Kaymakamı Hasan Uğuz'a gerçekleştirdi. Konuk misafirler Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy makamında ziyaret edildi. Kaymakamlık ve belediye ziyaretleri sonrasında iki heyet karşılıklı hediyeleşmeler de bulunuldu.

Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, ziyarette yaptığı konuşmada kardeş Belediye Başkanı Smolyan Çepeleri Belediye Başkanı Slavka Çakırova ve beraberindeki heyeti Marmara'da ağırlamaktan çok mutlu olduklarını söyledi.

Bu buluşmaların önemine dikkat çeken Başkan Aksoy, "Kültürel bağlamda ilçeler arasında ilişkilerin geliştirilmesi, farklı kültürlerin birbirini tanımasına, ticari bağların güçlenmesine, turizm alanında tanıtıma katkıda bulunulmasına ve bilgi alışverişi içinde verimli çalışmalar yürütülmesine aracılık edebilecektir. İki İlçe arasında kardeşlik ilişkilerimizin artarak devam edeceğine olan inancım tamdır. İlçemizde bir hafta geçirecek olan konuklarımıza huzurlu tatiller diliyorum. İnanıyorum ki ülkemiz ve ilçemiz hakkında pozitif düşünceler ve güzel anılarla ülkemizden ayrılacaklar. Nazik ziyaretleri için kendilerine çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. Marmara Belediyesi ile kardeş Belediye Başkanı Smolyan Çepeleri Belediye Başkanı Slavka Çakırova'da, Marmara Adası'na ilk ayak attıklarından itibaren çok sıcak ve samimi bir şekilde karşılandıkları için çok mutlu olduklarını belirterek herkese teşekkür etti.

Kaynak: İHA