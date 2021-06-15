Marmara mücadelesine Pendik Belediyesi'nden büyük destek! Deniz dibindeki atıklar temizlendi

Marmara deniz salyası tehlikesiyle boğuşurken, Pendik Belediyesi de mücadeleye destek verdi. PEAK Dalgıçları dipteki atıkları toplamak için harekete geçti. Gerçekleşen dalış etkinliği ile deniz dibindeki atıklar temizlendi.

"MARMARA'DA BAŞALATILAN TEMİZLİK ÇALIŞMASINA DESTEK VERİYORUZ"

Marmara denizini temizleme çalışmaları için harekete geçen ekipler dalış yaparak atıkları toplamaya başladı. Çalışmaları inceleyen Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin “Elimizden geldiğince bugün buranın temizlenmesi için bir çalışma başlatmış olacağız. Bugün Marmara genelinde başlatılan temizlik çalışmalarına Pendik’ten destek vermeye çalışıyoruz.” dedi.

DENİZ DİBİNDEKİ ATIKLAR TOPLANDI

Geleceğimiz olan Marmara Denizi'nin temizlenmesi için çalışmalara destek veren Pendik Belediye ekipleri kontrollü bir şekilde dalış yaparak denizin altında biriken atıkları yüzeye çıkardı. Pendik Belediyesi PEAK, İHH, Teknopark, Sahil Güvenliği ve Gedik Üniversitesi işbirliğiyle gerçekleştirilen etkinliğe Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, İstanbul Tersanesi Deniz Kıdemli Albay Serkan Demirtaş, Teknopark Genel Müdürü Bilal Topçu ve İHH yetkilileri de katıldı. Düzenlenen etkinlikte Pendik Belediyesi Arama Kurtarma ekiplerine bağlı dalgıçlar kontrollü bir şekilde dalış yaparak hem su altı müsilaj durumunu kayda aldı hem de dibe batmış lastik, şişe, metal ve plastik gibi atıkları temizledi. Bölgede herhangi bir acil durum oluşması durumunda müdahale etmek üzere yine PEAK ekipleri ve arama kurtarma köpekleri de yer aldı.

TEMİZ BİR MARMARA İÇİN PENDİK'TE BÜYÜK İŞ BİRLİĞİ

Çevre kirliliğinin önüne geçilmesi ve sahilin temizlenmesi adına daha önce bölgede uzun süredir terk edilmiş halde bulunan gemiler, Başkan Ahmet Cin’in çabalarıyla sahilden kaldırılmıştı. Yine Pendik sahilinin temizlenmesinde seferber olan ekiplerin çalışmalarını bölgede inceleyen Başkan Ahmet Cin, çevre kirliliğinin önüne geçilmesi adına yapılan projeler hakkında “Gedik Üniversitemiz, Teknoparkımız ve Tersane Komutanlığımızla bir organizasyon gerçekleştirdik. Elimizden geldiğince bugün buranın temizlenmesi için bir çalışma başlatmış olacağız. Zaten öğleden sonra da temizlik çalışmasıyla ilgili bakanlığımızın bir projesi başlayacak. Pendik’te de bu çalışma olacak. Tüm Marmara’da müsilajla ilgili koordineli bir çalışma olacak. Sivil toplum örgütleri burada, İHH Vakfımız burada, belediyemize ait PEAK organizasyonu burada... Dolayısıyla bugün Marmara genelinde başlatılan temizlik çalışmalarına Pendik’ten destek vermeye çalışıyoruz.” ifadelerinde bulundu.

ÇEVRE GÜNÜ ETKİNLİKLERİ DÜZENLENDİ

Marmara'nın temizlenmesi için çalışmalara deniz dalışları ile destek verilmesinin yanı sıra çevre bilincinin oluşturulması da amaçlanıyor. Bu kapsamda “5 Haziran Dünya Çevre Günü” münasebetiyle çarşıdaki Şelale Meydanı’nda çevre günü etkinliği gerçekleşti. Etkinlikler kapsamında alanda başta geri dönüşüm firmaları olmak üzere ve çevre gönüllüsü sivil toplum kuruluşlarına ait stantlar kuruldu. Vatandaşlara broşürler dağıtıldı. Alanda, elektronik atıklardan yapılmış heykel sergilendi. Aynı zamanda çocuklar için bilgi yarışması düzenlendi. Yarışmada çocuk ve gençler hem bilinçlendi hem de eğlenceli vakit geçirdi.