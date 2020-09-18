Dünya Ralli Şampiyonasının 5. ayağı Türkiye'de yarışılacak. Muğla'nın Marmaris ve Datça ilçelerinde düzenlenen şampiyonada dünyaca ünlü pilotlar, yeşil ve mavinin buluştuğu bölgede otomobil tutkunlarına heyecanlı anlar yaşatıyor. Organizasyonun ilk gününde pilotlar sabah saatlerinde Asparan'daki servis alanından çıkarak Datça yolu Hisarönü Mahallesi Değirmenyanı mevkisindeki shakedown etabında deneme sürüşlerini gerçekleştirdi. Peki, Marmara Rallisi 2020 hangi kanalda? Saat kaçta? Türkiye Rallisi nedir? Detaylar haberimizde...

MARMARA RALLİSİ 2020 HANGİ KANALDA?

Dünya Ralli Şampiyonasının 5. ayağı olan Marmara Rallisi, 18 Eylül'de başladı. Yarışlar ise TRT SPOR 2 ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.

2020 TÜRKİYE RALLİSİ SAAT KAÇTA?

Cuma 17.00 İçmeler

Cuma 23.15 | Gün Özeti

Cumartesi 10.00 Datça 1

Cumartesi 16.00 Datça 2

Cumartesi 01.35 | Gün Özeti

Pazar 09.00 Marmaris 1

Pazar 13.00 Marmaris 2

Pazar 01.50 | Gün Özeti

TÜRKİYE RALLİSİ NEDİR?

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığının himayesine alınan 2020 FIA Dünya Ralli Şampiyonası'nın 5. yarışı Türkiye Rallisi, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından 19 ülkeden 130 sporcu ve 65 otomobilin katılımıyla düzenlenecek.