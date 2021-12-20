Marmara Üniversitesi Başhekimi Prof. Dr. Hakan Gündüz:  Acil servise başvuran hastaların tedavi süreçlerindeki konforu arttıracağız!

Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesine Başhekim olarak atanan Prof. Dr. Hakan Gündüz’e Bölge Gündem Gazetesi İmtiyaz sahibi İbrahim Şahin hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ziyaret kapsamında İbrahim Şahin, başhekim ve hastane yöneticisi olarak atanan Prof. Dr. Hakan Gündüz’e yeni görevlerinin hayırlı olmasını diledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getiren ve çok önemli açıklamalarda bulunan Başhekim Prof. Dr. Hakan Gündüz ise hastanesinde en güzel hizmetleri sunmayı hedeflediklerini, hastanenin gelişmesi için üstüne düşeni en iyi şekilde yapacağını söyledi.

“SAĞLIK ÇALIŞANI ORDUMUZLA CANLA BAŞLA ÇALIŞIYORUZ”

İstanbul Anadolu yakasının en donanımlı eğitim ve araştırma hastanelerinden birisi olduğunu dile getiren Gündüz, hastanemizde yaklaşık olarak günde 8 bini aşkın hastaya poliklinik ve acil hizmeti vermekteyiz. Akdemisyen öğretim üyelerimiz, asistan, yan dal asistanı ve uzman doktorlarımızla büyük bir sağlık ordusu ile canla başla çalışıyoruz” ifadelerinde bulundu.

Marmara üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin iki ayrı binada hizmet verdiğini ifade eden Gündüz, birisi şu an bulunduğumuz Pendik’teki bu ana binamız, diğeri ise Maltepe Başıbüyük’teki Prof. Dr. Asaf Ataseven ek hizmet binamızda Covid -19 pandemisinden etkilenen hastalarımıza hizmet veriyor” dedi.

HEDEFLERİNİ SIRALADI

Önümüzdeki süreçte hedeflerini de dile getiren Hakan Gündüz hedeflerini şöyle sıraladı;

Hastanemize başvuran hastalarımızın tedavi ve takip süreçlerini iyileştirmek,

Acil servise başvuran hastaların tedavi süreçlerindeki konforu arttırmak,

Yeni gelişen teknolojiler ile örneğin onkoloji alanında, meme hastalıklarında ve birçok başka özellikli tıp ve sağlık alanlarında referans merkezi haline gelmek,

Sağlık turizmini daha ulaşabilir hale getirerek dünyaya açılmak,

Şu an için Pandemi hastanesi olarak kullandığımız Prof. Dr. Asaf Ataseven ek hizmet binamızı tam teşekküllü bir hastane haline getirmek ve Hastaneyi tüm çalışanlarımız için çalışma yönünden daha da konforlu hale getirmek ve sosyal sorumluluk projeleri geliştirmek

“Bel ağrısı” konulu konferans Pendik’te Yapıldı