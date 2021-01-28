Marmara Üniversitesi hakkında flaş karar: 'Tayyip'e sor' ifadesine soruşturma şoku!

Marmara Üniversitesi'nde, Introduction to economics isimli İzngilizce ağırlıklı Ekonomiye Giriş dersinin final sınavında yer alan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef gözteren ifadeler hakkında soruşturma başlatıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter kişisel hesabından yaptığı paylaşımla, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan sınav sorularına sert tepki gösterdi. Bakan Varank, "Üniversiteleri bir bilim merkezi olarak değil de kokuşmuş ideolojilerinin arka bahçesi görenlerin eğitimden anladığı seviyesizlik ortada. Bu aşağılık politik ağzı rahatça kullanabilmek için hukuka uygun rektör atamalarını dahi militan eylemine çevirenlerin de asıl derdi budur!" dedi.

Üniversiteleri bir bilim merkezi olarak değil de kokuşmuş ideolojilerinin arka bahçesi görenlerin eğitimden anladığı seviyesizlik ortada.



Bu aşağılık politik ağzı rahatça kullanabilmek için hukuka uygun rektör atamalarını dahi militan eylemine çevirenlerin de asıl derdi budur! https://t.co/hW74ixRNGe — Mustafa Varank (@varank) January 28, 2021

Marmara Üniversitesi'nin resmi Twitter hesabından 'Kamuoyu Duyurusu' başlığıyla yapılan bilgilendirmede, şu ifadelere yer verildi:

NE OLMUŞTU?

Introduction to Economics dersinin hocası tarafından yapılan çevrimiçi final sınavında öğrencilere, siyasi propaganda içerikli sorular sorulurken cevap şıklarında da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hedef alındığı belirlendi. Öğretim görevlisinin siyasi içerikli final soruları, sosyal medyada paylaşıldıktan sonra tepki çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret edildiği anlaşılan soruların cevap şıklarında, "Tayyip'e sor" ve "Tayyip her zaman kazanır" gibi saygısız ifadeler kullanıldı.

İngilizce ağırlıklı Ekonomiye Giriş dersinin finalinde olduğu anlaşılan sorularından birinde,

"Ayakkabı almak istiyorsun ancak çok pahalı. Ne anlama gelir?" sorusunun cevap şıklarından birinde, "Tayyip'e sor" ifadesi yer aldı.

Bir diğer soruda ise "Küçük bir ticaret kasabasında herkes fındık yetiştiriyor. Kimin refahı serbest ticaret ile yükselir?" sorusunun şıklarının birinde de "Tayyip her zaman kazanır" ifadesinin yer aldığı görüldü.