Marmara Üniversitesi İlahiyatçısı Mustafa Öztürk'ten Kuran'ı Kerim skandal ifadeler

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde akademisyen olan tefsir hocası Mustafa Öztürk, gönderilen son kutsal kitap olarak kabul edilmiş Kur'an-ı Kerim hakkında skandal açıklamalarda bulundu. O sözlerin sarf edildiği anların kayıt altına alınarak sosyal medyada gündem olmasıyla Öztürk tepki topladı.

Kur'an-ı Kerim'deki ifadelerden örnekler göstermesinin ardından “Kur’an, Allah’ın kitabı olamaz." diyen Öztürk, öğrencileri ve meslektaşları tarafından büyük tepki toplarken Marmara Üniversitesi'nden konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

KUR'AN-I KERİM BİZE GELDİ DE İYİ Mİ OLDU?

Videonun sosyal medyada viral olmasının ardından “Tefsir dersi vermek adına Müslüman Türk evladını zehirlemeye devam ediyor.” şeklinde yorumlar yapılarak tepki çeken Öztürk'ün daha önce başka bir açıklamasında da yine kutsal kitap Kur'an-ı Kerim'i hedef aldığı iddia edildi.

Prof. Dr. Mustafa Öztürk kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Ne dedi?

Kur'an-ı Kerim'in en büyük faydasını arınmışlık duygusu olarak nitelendiren Öztürk'ün, “Kur'an-i Kerim bize gelmekle iyi mi oldu diye bazen kendimi alamıyorum. Hakikatten gelmeseydi bundan daha mı kötü olurduk diye düşünüyorum. Bundan daha kötü durumda olabileceğimizin kanaatini taşımıyorum. Emin olun bugün Kur'an-ı Kerim'in işe yararlılığı en fazla faydası, gündelik hayatın kirinden pasından arınmışlık duygusu en işlevsel yönü budur.” şeklinde konuştuğu öne sürülürken dini değerleri hafife alma ve Marmara Üniversitesi gibi köklü bir eğitim - öğretim kurumunun İlahiyat Fakültesi'nde görev alması eleştirildi.