Marmara Üniversitesi'nde Öğretim Görevlisi pozisyonunda görev alan Dr. Cem Çağrı Dönmez, sosyal medyada gündeme gelmesinin ardından internet kullanıcıları tarafından merak konusu oldu. Arama motorlarında sıklıkla bakılan Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Cem Çağrı Dönmez kimdir? Nereli? Kaç yaşında? sorularının cevabı haberimizde...

MARMARA ÜNİVERSTİESİ ÖĞRETİM ÜYESİ CEM ÇAĞRI DÖNMEZ KİMDİR? NERELİ? KAÇ YAŞINDA?

1983 İstanbul doğumlu olan 38 yaşındaki Cem Çağrı Dönmez, Lisans eğitimini, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Fizik Bölümünde tamamlamıştır.

Yüksek lisans ve Doktora derecesini Cambridge Anglia Ruskin Üniversitesinde; sırasıyla Stock Market Strategies and Econophysics alanlarında tamamlamıştır.

Cem Çağrı Dönmez, Kantitatif ve optimizasyon yaklaşımı alanında önde gelen uzmanlardandır.

Finansal enstrümanlar üzerine Ekonofiziksel yöntemlerle hızlı sonuçlar alınabileceğini keşfederek yeni araştırma alanlarının açılmasına katkıda bulunmuş ve çeşitli yöntem ve disiplinleri kullanan akademisyenlere liderlik etmiştir.

Çalışmalarını katıldığı konferanslar, seminerler, workshop ve özel sektörde derinlemesine paylaşmıştır. Halen Marmara Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümünde Yardımcı Doçent olarak çalışmalarına devam etmektedir.

Uzmanlık alanları; Fintech ve Blockchain çözümleri, hisse senedi piyasası mekanizmaları, ekonofizik ve hisse senedi piyasaları yaklaşımı, finansal istatistiksel yaklaşımlar, sayısal ve finansal piyasa analizi, strateji, optimizasyon ve simülasyon teknikleri ve kümelenme stratejileridir.

EĞİTİM BİLGİLERİ

2009 - 2013Bütünleşik Doktora

Anglia Ruskin University, Science And Technology, İngiltere

2003 - 2007Lisans

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen Ve Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü, Türkiye

AKADEMİK UNVANLAR

2014 - Devam EdiyorYrd.Doç.Dr.

Marmara Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü

YÖNETİMSEL GÖREVLER

2014 - Devam EdiyorErasmus Koordinatörü

Marmara Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü

2016 - 2018Üniversite Yönetim Kurulu Üyesi

Marmara Üniversitesi, İnovasyon Ve Teknoloji Transfer Uygulama Ve Araştırma Merkezi