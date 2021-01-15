Marmara Üniversitesi Psikoloji Bölüm Başkanı Abdüssamed Köse, ABD'de çocuk istismarından tutuklanmış! | Abdüssamed Köse kimdir?

Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji bölüm başkanı Doç. Dr. Abdüssamed Köse'nin ABD'de çocuk istismarı suçundan sabıkası olduğu ortaya çıktı. ABD’de 31 Mart 2015'te yayınlanan haberlere göre Köse, internette chat yaparken bir çocukla tanıştı ve cinsel içerikli konuşmalar yaptı.

ÇOCUK SANDI, GİZLİ POLİS ÇIKTI

Bianet'ten Evrim Kepenk'in haberine göre, cinsel birliktelik amacıyla çocuğun evine giden Köse, orada çocukla değil, bir polisle karşılaştı. Çünkü, aslında Köse’nin konuştuğu kişi küçük yaştaki çocuklarla tanışıp cinsel ilişkiye girenleri yakalamak için çalışan gizli bir polisti. Bu gizli operasyona İç Güvenlik Soruşturmaları, Çocuklara Yönelik İnternet Suçları Görev Gücü, Houston Polis Departmanı, Harris County Şerif Ofisi, Harris County PCT 4 Polis Teşkilatı Ofisi ve Harris County DA Müfettişleri katıldı.

Haberde, operasyon sonucunda, 12 kişinin tutuklandığı ve hepsinin bölge hapishanesine gönderildiği yer alıyor. Tutuklanan kişilerin fotoğrafına ve haklarındaki suçlamalara detaylıca yer veriliyor.

TANINMAMAK İÇİN ADINI KISALTIP SAÇINI UZATMIŞ

Başka bir sitede de, bir süre cezaevinden kaldıktan sonra tahliye olan Köse’nin ABD’deki ruhsatının iptal edildiği bilgisi yer alıyor. Bunun üzerine Türkiye’ye dönen akademisyen Köse, Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi’ne bağlı psikoloji bölümüne başkan olarak getiriliyor.

Marmara Üniversitesi’nin web sayfasında Abdüssamed Köse’nin adının Same Köse olarak geçtiği görülüyor. Abdüssamed Köse’nin geçmişindeki “cinsel istismar” suçunu örtmek için ismini kısaltarak kullandığını yine tanınmamak için de saçlarını uzattığı tahmin ediliyor.

Yabancı bir sitede yayımlanan haberde ise şu ifadelerin yer aldığı görülüyor:

15 Nisan 2015'te, Texas Medical Board disiplin kurulu, tıp uygulamasında devam ettiğini belirledikten sonra, Abdussamed Kose, MD'nin Texas'taki Doktor Eğitim İznini önceden haber vermeksizin geçici olarak askıya aldı, kamu refahı için devam eden bir tehdit oluşturuyor . Süspansiyon hemen etkili oldu.

Kurul paneli, 30 Mart 2015'te veya buna yakın bir tarihte, Dr. Köse'nin, Dr. Kose'ye reşit olmayan bir kadın (Küçük) olduğunu temsil eden bir kişiyle çevrimiçi sohbet yaptığını tespit etti. Dr. Kose ve Minor arasındaki çevrimiçi tartışma, doğası gereği cinselliğe dönüştü ve Dr. Köse'nin Minor'un evine onunla seks yapmak için seyahat etmesine yol açtı. Dr. Köse'nin haberi olmadan, Minor, interneti küçüklerle tanışmak ve cinsel ilişkiye girmelerini istemek için kullanan kişilerin kimliğini tespit etmek için gizli bir operasyon sırasında çevrimiçi ortamda reşit olmayan bir polis olarak poz veriyordu. Dr. Kose, Minor'un evine geldiğinde, bir reşit olmayan bir suç için Çevrimiçi Tevrat'tan tutuklandı ve Harris County hapishanesine götürüldü.

Duruşmadan özellikle Dr. Kose tarafından feragat edilmediği sürece, bildirim ile geçici bir askıya alma duruşması, mümkün olan en kısa sürede Dr. Köse'ye 10 gün önceden bildirimde bulunarak yapılacaktır.

Geçici askıya alma, Kurul başka işlem yapana kadar yürürlükte kalır.

ABDÜSSAMED KÖSE KİMDİR?

1966 yılında Gaziantep'te doğan Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölüm Başkani Samet Köse adıyla tanınan Abdüssamed Köse, psikaytri alanında yaptığı çalışmalarla tanınmaktadır. Cummings / Profil (2002) adlı bir kitabı da olan Abdüssamed Köse'nin hayatı hakkında daha detaylı bilgi almak için aşağıdaki habere tıklayın.

Marmara Üniversitesi Psikoloji Bölüm Başkanı Doç Dr. Abdüssamed Köse kimdir?