Marmara Üniversitesi Psikoloji Bölüm Başkanı Doç Dr. Abdüssamed Köse kimdir? Nereli? Kaç yaşında? | Samet Köse hayatı

Marmara Üniversitesi Fen - Edebiyat Fakültesi'ne bağlı Psikoloji bölüm başkanı Do. Dr. Abdüssamed Köse sosyal medyada gündem oldu. Taciz haberleriyle ismi duyulan Dr. Köse'nin hayatı da internet kullanıcıları tarafından araştırmaya başlandı. Peki Marmara Üniversitesi Psikoloji Bölüm Başkanı Doç Dr. Abdüssamed Köse kimdir? Nereli? Kaç Yaşında? İşte detaylar...

MARMARA ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ BÖLÜM BAŞKANI DOÇ. DR. ABDÜSSAMED KÖSE KİMDİR? NERELİ KAÇ YAŞINDA?

1966 yılında Gaziantep'te doğan ve Samet Köse ismiyle tanınan 55 yaşındaki Abdüssamed Köse, 1989’da Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdi. 1996’da Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalında psikiyatri ihtisasını tamamladı. Başkent Üniversitesi Zübeyde Hanım Hastanesinde psikiyatr olarak görev yaptı. 1999’dan itibaren çalışmalarını ABD’de sürdüren Samet Köse, sırasıyla nörobiyoloji-psikofarmakoloji ve sosyal psikoloji alanlarında çalıştı. Medical University of South Carolina’da psikiyatrik beyin görüntüleme alanında doktora sonrası çalışmalar yaptı. Kitap-lık ve Cogito dergilerinde şiir-edebiyat ve sosyal psikoloji eksenli yazıları yayımlandı. Cummings / Profil (2002) adlı bir kitabı vardır.

SAMET KÖSE HAYATI

1989 yılında Ankara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde MD derecesini alan bir MD, PhD psikiyatrist ve sinirbilimcidir. Samet, 2000 yılında ABD'ye taşındığından beri birçok prestijli üniversitede çalıştı. Samet, psikiyatrik nörogörüntüleme ve beyin stimülasyon terapileri, kişilik yapıları ve depresif bozukluklar ve anksiyete bozuklukları üzerine yayınlar yaptı.

Samet, TCI-R'nin Türkçe versiyonu, Türkçe Empati Ölçeği, Toronto Alexythmia Ölçeği'nin Türkçe versiyonu, Junior TCI-R, Türkçe BPQ, Türkçe BEST vb. Gibi, Türkçe'de birçok önemli psikometrik ölçüm geliştirmiş ve onaylamıştır. Everest Yayınevi'nden YKY Yayınevi ve TS Eliot: Komple Şiirler (1909-1962), Türkiye Yazarlar Derneği tarafından 2018 Şiir Çeviri Ödülü'ne layık görüldü.