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Marmara Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Mustafa Kurt kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararnamesinde yer alan Marmara Üniversitesi'nin yeni rektörü Mustafa Kurt'un kim olduğu merak konusu oldu. Arama motorlarında "Marmara Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Mustafa Kurt kimdir? Kaç yaşında? Nereli?" sorularına yanıt aranıyor. İşte detaylar...

Marmara Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Mustafa Kurt kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yeni atama kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre Marmara Üniversitesi'ne rektör olarak Prof. Dr. Mustafa Kurt atandı. Peki Marmara Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Mustafa Kurt kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Detaylar haberimizde...

MARMARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. MUSTAFA KURT KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ?

Marmara Üniversitesi yeni rektörü Mustafa Kurt, 1964 yılında Samsun'un Bafra ilçesinde dünyaya geldi. İlk, orta ve lise eğitimini Bursa’ da tamamlayan Kurt,  Marmara Üniversitesini kazanıp İstanbul'a yerleşti. Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora derecelerini Marmara Üniversitesinden aldı. 1992 yılında Dünya Bankası bursu ile öğretim elemanı yetiştirme programı bünyesinde İngiltere’ye gitti. 1996 yılında doçent 2002 yılında Profesör oldu.

Mustafa Kurt, akademik kariyeri boyunca bilgisayar destekli tasarım ve imalat, talaşlı imalat yöntemleri ve optimizasyonu, plastik enjeksiyon kalıpçılığı, makine elemanları ve tasarıma etki eden parametrelerin deneysel ve teorik araştırılması, eklemeli imalat ve topoloji analizi konularında çalışmalara imza atmış, ilgili konularda çeşitli yayınlar yapmıştır.

Marmara Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Mustafa Kurt kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

MUSTAFA KURT'UN İDARİ KARİYERİ

  • Marmara Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi Makine Eğitimi Bölüm Başkanlığı ve Anabilim Dalı Başkanlığı,
  • Teknoloji Fakültesi Makine Mühendisliği Bölüm Başkanlığı ve Anabilim Dalı Başkanlığı,
  • Teknik Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcılığı,
  • Fakülte Kurulu ve Yönetim Kurulu, Teknoloji Fakültesi Kurulu üyeliği,
  • Marmara Üniversitesi Rektör danışmanlığı,
  • Yaz Okulu Koordinatörlüğü, Müfredat Komisyonu üyeliği,
  • Bologna Eşgüdüm Komisyonu Başkanlığı,
  • 2018 yılı Marmara Üniversitesi Rektör Yardımcılığı
  • 2019 yılı Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekan Vekilliği
  • 21 Ağustos 2021 tarihli Cumhurbaşkanlığı kararıyla Marmara Üniversitesi rektörü olmuştur.

Mustafa Kurt evli ve üç çocuk babasıdır.

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