Marmara Üniversitesi yanına 560 araçlık otopark geliyor

Pendik Belediyesi, Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi arkasındaki boş arsaya 560 araçlık otopark inşa ediyor. Ay sonunda hizmete girmesi planlanan otopark ile bölgedeki parklanma sıkıntısının önemli ölçüde azalması bekleniyor.

Pendik Belediyesi kentin dört bir yanına otopark inşa etmeyi sürdürüyor. Son olarak Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile çevresindeki parklanma sıkıntısına karşı yeni bir otopark yapımına başladı.

Hastane yanındaki boş arsada inşa edilen otopark, 560 araçlık kapasiteye sahip olacak. Otopark hizmete girdiğinde özellikle hafta içi hastane önünde yaşanan araç yoğunluğu ve parklanma sıkıntısının önüne geçilmiş olunacak. Otoparkın ay sonuna doğru tamamlanması hedefleniyor.