Marmara Üniversitesi'nden bir skandal daha: Prof. Dr. Fehmi Yılmaz'dan tarihçi Ahmet Refik Altınay'a cinsiyetçi hakaretler!

Marmara Üniversitesi Tarih bölümünde görevli Prof. Dr. Fehmi Yılmaz, canlı ders esnasında, Osmanlı İmparatorluğu zamanında yaşamış dönemin ünlü tarihçilerinden Ahmet Refik Altınay'a yönelik cinsiyetçi hakaretlerde bulundu. Öğrencilerin kamerasına yansıyan görüntülerde akademisyen, 1881-1937 yılları arasında yaşayan Altınay için "Sen erkek oldun da ne işe yaradın? O narin ve kadınlaşmış erkan dediğin insanlar, o sistemi 600 sene yaşadı. Senin gibi ipsiz, köksüz adamlar olsaydı o sistem 600 sene yaşamazdı." dedi.

"CİNSİYETÇİ AKADEMİSYEN İSTEMİYORUZ"

ANKA’nın haberine göre Marmara Üniversitesi Tarih bölümü akademisyeni Fehmi Yılmaz'ın, canlı derste bir tarihçiye yönelik cinsiyetçi hakaretlerde bulunup küfretmesine öğrenciler sosyal medyada tepki gösterdi. Yılmaz’dan ders alan öğrenciler, akademisyenin genellikle böyle ifadeler kullandığını belirterek, "cinsiyetçi akademisyen istemiyoruz" dediler.

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"SEN ERKEK OLDUN DA NE İŞE YARADIN"

Öğrencilerin kamerasına yansıyan görüntülerde, Yılmaz'ın konuşması şöyle:

“Sen erkek oldun da ne işe yaradın? Narin ve kadınlaşmış erkan…O narin ve kadınlaşmış erkan dediğin insanlar, o sistemi 600 sene yaşadı. Senin gibi ipsiz, köksüz adamlar olsaydı o sistem 600 sene yaşamazdı. Ahmet Refik (Altınay) güya ünlü bir tarihçidir ama beş para etmez. Dedesine, atasına, geçmişine, dününe küfreden adamdan hayır çıkmaz. Kendi tarihine küfreden bizden başka millet yoktur arkadaşlar.”

Ahmet Refik Altınay kimdir? Nereli? | Tarihçi Ahmet Refik Altınay hayatı