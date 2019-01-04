Marmarabirlik 30 Ocak'ta ödeme yapacak

BURSA (AA) - Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Marmarabirlik), 2018-2019 iş yılı ürün alım kampanyası kapsamında 12 Ekim'den bu yana alınan ürün bedellerinin yüzde 80'inin 30 Ocak'ta ödeneceğini bildirdi.

Marmarabirlik'ten yapılan açıklamaya göre, 30 Ocak'ta yapılacak ödeme ile Birlik, ürün bedellerinin yüzde 80'inin karşılığı olan 273 milyon lirayı ödemiş olacak.

12 Ekim'de başlayan ürün alım kampanyası sona eren Birlik, kampanya kapsamında 351,5 milyon lira karşılığında 51 bin ton ürün aldı.



- "Kesinlikle kredi kullanılmayacak"

Açıklamada, değerlendirmelerine yer verilen Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, çok zor bir kampanya döneminin geride kaldığını belirtti.

Ortakların Marmarabirlik'ten alacaklarının bir gün dahi geciktirilmeyeceğini vurgulayan Asa, "12 Ekim'den bu yana alınan ürün bedellerinin yüzde 80 karşılığı olan 273,5 milyon lira 30 Ocak'ta yapılacak ödemelerle ortaklarımıza ödenmiş olacak. Rekolte beyan dışı alınan ürün bedelleri de mayıs ayı sonunda ödenecek. Birliğin mali imkanlarının elvermesi durumunda son ödeme takvimi, geri çekilebilecek." ifadesini kullandı.

Asa, bugüne kadar ürün bedellerinin ödenmesinde hiçbir şekilde kredi kullanmadıklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bu kampanya dönemindeki ürün bedellerinin yüzde 80 karşılığı olan 273,5 milyon lira, kredi kullanmadan ödenmiş olacak. Böylelikle geçen yıl alınan kilogram ve toplam tutar miktarını bu yıl da aynı dönemde ödemiş oluyoruz. Geriye kalan yüzde 20 ödeme dilimi için kesinlikle kredi kullanılmayacak. Kredi erişim noktasında yaşanan sıkıntıları ve faiz oranlarını herkes çok iyi biliyor. Kredi kullanıp faiz ödeyeceğimize, kredi kullanmayıp kooperatiflerimize, ortaklarımızdan daha çok ürün alabilmek için depo yapmayı hedefliyoruz."

Kampanya döneminde alınan ürün miktarlarını ve bedellerini geçen yıl ile kıyaslayan Asa, şunları kaydetti:

"2017-2018 ürün alım kampanyasında, 51 bin ton ve 290 milyon liralık ürün alımı gerçekleşmişti. Bu kampanya döneminde, yine 51 bin ton ve 351 milyon liralık ürün alımı yapıldı. Alınan ürün miktarı aynı olmasına rağmen ortaklar, bir önceki yıla göre 61,5 milyon lira daha fazla kazandı. Piyasa koşullarından daha yüksek fiyatla ürün alımı gerçekleştirdik. Bu kampanya döneminde tek alıcı olmamıza rağmen zorlu dönemin üstesinden geldiğimize inanıyorum."

Kaynak: AA