Marmarabirlik rekolte beyan alımlarına başladı

Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifler Birliği (Marmarabirlik) 2023-2024 ürün alım kampanyası öncesi rekolte beyan alımlarına 13Eylül 2023 Çarşamba (bugün) başladı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Marmarabirlik rekolte beyan alımlarına başladı

Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifler Birliği (Marmarabirlik) 2023-2024 ürün alım kampanyası öncesi rekolte beyan alımlarına 13Eylül 2023 Çarşamba (bugün) başladı. Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, "Faaliyet alanımız olan kooperatif bölgelerimizde rekolte ile ilgili büyük bir sıkıntı olmayacağını öngörüyoruz" dedi.

Marmarabirlik'te 2023-2024 ürün alım kampanyası öncesi rekolte beyan alımları bugün başladı. Rekolte beyan alımları 13 Ekim 2023 Cuma günü mesai saati bitiminde sona erecek. Ana sözleşme gereği rekolte beyanı vermeyen ortaklardan ürün alınmayacak.

İklim değişikliğinin belirli bölgelerde oluşturduğu sıkıntıya rağmen, rekoltede çok büyük bir kayıp beklemediklerini kaydeden Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, "Faaliyet alanımız olan kooperatif bölgelerimizden, yani sahadan gelen bilgiler, mahsulün her geçen gün kendini gösterdiği ve istenilen düzeyde olduğu yönündedir. Hasat dönemine artık çok az bir süre kaldı. Yağışların olması ile birlikte rekolte de artış beklenmektedir" dedi.

Ürün alım kampanyası hazırlıklarının devam ettiğini ifade eden Hidamet Asa şunları söyledi: "Bölge ve ülke rekoltesi de ürün alım politikamızda etkili olacaktır. Üreticilerimizin vereceği rekolte beyanları Marmarabirlik'in ürün alım politikasını doğrudan etkilemektedir. Bu nedenle ortaklarımızdan gerçeğe yakın rekolte beyan vermelerini bekliyoruz. Ortaklarımızdan gelecek rekolte beyanından sonra 2023/24 iş yılı ürün alım miktarımız ve fiyatlarımız belirlenecektir."

Bir önceki yıl, üreticiye destek olmak amacıyla ortalama olarak yüzde 150 fiyat artışıyla ürün alımı yapıldığını, bu sene de üreticinin emeğinin korunacağını belirten Asa, "Bundan önceki yıllarda olduğu gibi son ürün alım kampanyasında zeytin fiyatları üreticinin yüzünü güldürmüştür. Bu kampanya döneminde de gerçekçi bir fiyat politikamız olacaktır, çünkü Marmarabirlik'i de korumak zorundayız. Bir yıllık kazanç fayda sağlamaz, biz üreticimize her yıl kazandırmak istiyoruz. Marmarabirlik'in ekonomik şartlarına göz önünde bulundurularak, üreticilerimizin hakkı ve emeği korunacaktır" diye konuştu.

Marmarabirlik rekolte beyan alımlarına başladı

Marmarabirlik rekolte beyan alımlarına başladı

Marmarabirlik rekolte beyan alımlarına başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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