Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Asa, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

BURSA (AA) - Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliğinin (Marmarabirlik) Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Asa, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceledi.



Haber kategorisinde Bülent Ersöz'ün "Yavuz'un Akdeniz'e yolculuğu", yaşamda Ali Atmaca'nın "Yaz-kış bir arada" başlıklı fotoğrafına oy veren Asa, spor kategorisinde de Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" karesini seçti.

Asa, AA'nın fotoğraflarını takip ettiğini ve hepsini çok beğendiğini, oylamada seçim yaparken zorlandığını belirtti.

Kaynak: AA