Marmarabirlik’te toplu iş sözleşmesi imzalandı

MARMARABİRLİK ile Öz Gıda-İş Sendikası arasındaki 2 yıllık dönemi kapsayan toplu iş sözleşmesinde imzalar atıldı.

Marmarabirlik toplantı salonunda gerçekleşen toplu iş sözleşmesi, S.S Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliği ve Entegre Tesisleri, Birlik'e bağlı Gemlik, Mudanya, Erdek, Orhangazi, İznik, Edincik, Mürefte ve Marmara Adası Kooperatifleri ile Öz Gıda-İş Sendikası arasında yapıldı. Yapılan sözleşmede brüt kök ücretlerine ve ek ödemelere yüzde 20 oranında zam yapıldı.

Ayrıca her yıl için kıdem zammı yapıldı. Kıdemlere yapılan ilave artışlarla ortalama zam oranı yüzde 28 olarak gerçekleşti. İkinci yıl için enflasyon oranının artı 1'i kadar artış uygulanacak.

Yapılan sözleşme ile ilgili değerlendirmede bulunan Marmarabirlik Başkanı Hidamet Asa, "Hepimizin önceliği Marmarabirlik olsun. Göreve geldiğimiz günden bugüne emeğin, alın terinin hakkını her zaman vermeye çalıştık. Çalışanlarımızın yaşam standartlarının daha iyi olması adına gerekli iyileştirmenin yapıldığına inanıyorum. Bu sözleşmenin bütün Marmarabirlik ailesine bir kez daha hayırlı olmasını diliyorum. Sürecin sıkıntısız bir şekilde sonuçlanmasından dolayı, Genel Müdürlük makamına ve Öz Gıda-İş Sendikası adına Genel Başkan Yardımcıları Tevfik Ali Hançeroğlu ile Sultan Murat Karadağ'ya teşekkür ediyorum" dedi.

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DHA